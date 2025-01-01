Прокуратура выявила нарушения с уборкой дорог и вывозом мусора во всех районах Перми Мониторинг ситуации будет продолжен Поделиться Твитнуть

Органы прокуратуры Перми подвели итоги проверок соблюдения законодательства при содержании улично-дорожной сети и вывозе твердых бытовых отходов. Нарушения выявлены в каждом районе. Наибольшее их количество зафиксировано в Орджоникидзевском, Мотовилихинском и Свердловском.

«По всем выявленным нарушениям приняты меры реагирования, в том числе возбуждены дела об административных правонарушениях. По результатам проверок в сфере обращения с отходами прокуратурами внесено 13 представлений в связи с некачественным и несвоевременным вывозом бытовых отход с мест накопления, их захламлением», — сообщили в пресс-службе надзорного органа. Специалисты добавили, что в связи с перепадами температур, а также обильными снегопадами органы прокуратуры продолжат мониторинг состояния ситуации.

Напомним, с начала года жители разных районов города стали жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. Горожане отмечали, что из-за нерегулярного вывоза ТКО на площадках царит антисанитария, а в округе растёт популяция крыс. Много жалоб поступало и на неочищенные от снега улицы и дворы. После этого прокуратура начала проверку.

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