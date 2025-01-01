Прокуратура Перми проверит жалобы на неочищенные дороги и невывезенный мусор Нарушителей накажут Поделиться Твитнуть

В связи с многочисленными жалобами на недостатки в содержании уличной инфраструктуры и площадок для сбора твёрдых бытовых отходов прокуратура Перми инициировала проверки. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В рамках проверок будет проанализировано, насколько подрядчики и другие ответственные лица выполняют свои обязательства по своевременной и полноценной очистке улиц и тротуаров от снега, а также его вывозу и уходу за контейнерными площадками.

На основе выявленных нарушений будут предприняты соответствующие меры прокурорского реагирования.

Напомним, с начала года жители разных районов города стали жаловаться на переполненные мусорные контейнеры. Горожане отмечали, что из-за нерегулярного вывоза ТКО на площадках царит антисанитария, а в округе растёт популяция крыс. В пресс-службе Пермского регионального оператора, отвечающего за работу с ТКО, поясняли, что проблемы возникли из-за смены подрядчиков, произошедшей 1 января 2025 года в Мотовилихинском районе, а также частично в Индустриальном и Свердловском районах. Организация заверила, что прилагает все усилия для помощи новым подрядчикам в налаживании графиков и устранении переполнений мусорных баков. Также в АО «ПРО ТКО» сослались на плохо почищенные дороги, из-за чего мусоровозы не могут подъехать к контейнерным площадкам.

На жалобы горожан на неочищенные улицы 10 января ответил глава Перми Эдуард Соснин. Он отметил, что много обращений о ненадлежащей уборке снега поступало от жителей Свердловского и Мотовилихинского районов, и пообещал, что за некачественную и несвоевременную работу подрядчиков будут штрафовать.

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