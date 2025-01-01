Названа причина нерегулярного вывоза мусора в Перми Во всём виновата смена подрядчиков Поделиться Твитнуть

фото: ЧП ДТП Пермь

Проблемы с вывозом мусора с контейнерных площадок, о которых жители Перми начали сообщать с начала 2025 года, возникли из-за смены подрядчиков, произошедшей 1 января 2025 года, сообщила пресс-служба Пермского регионального оператора ТКО в ответе на запрос perm.aif.ru.

Жители разных районов города жаловались на переполненные мусорные контейнеры как в течение новогодних праздников, так и после их завершения. Горожане отмечали, что из-за нерегулярного вывоза ТКО на площадках царит антисанитария, а в округе растёт популяция крыс.

В АО «ПРО ТКО», отвечающем за работу с ТКО, пояснили, что 1 января в Мотовилихинском районе, а также частично в Индустриальном и Свердловском районах произошла смена подрядчиков, и новые операторы оказались не готовы к увеличенным объёмам работы в праздничный период.

Организация заверила, что прилагает усилия для помощи новым подрядчикам в налаживании графиков и устранении переполнений мусорных баков с использованием техники краевого оператора.





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