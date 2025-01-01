В Прикамье похоронили отца двоих детей, убитого за упрёк в громкой музыке Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Прикамье похоронили 35-летнего Евгения Стародуба, который в ночь на 3 февраля был убит в п. Зюкайка. Мужчина сделал замечание двум парням из-за громкой музыки — в ответ те забили его насмерть. Как пишет 59.ru, на прощание с погибшим пришли около ста человек. Его хоронили в закрытом гробу. По словам знакомых, почти все удары ему наносили по голове, «на мужчину страшно было смотреть».

У погибшего остались жена и две маленькие дочери.

Обвинение в убийстве предъявлены двум братьям — 24-летнему Николаю и 19-летнему Константину. Братьев задержали по горячим следам. По информации следователей, молодые люди в ту ночь были пьяны.

В Зюкайке рассказывают, что братья давно держали весь посёлок в страхе. Известно о нескольких случаях избиения местных жителей. Часто причиной конфликта становилась именно громкая музыка.

Когда суд на время следствия поместил братьев в СИЗО, Николай оттуда написал жене письмо покаяния. В нём он сожалел о своём поведении, уверял, что «остепенился, и всё понял». Ещё он написал, что, когда выйдет из тюрьмы, ему будет примерно столько же, сколько Евгению Стародубу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.