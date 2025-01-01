В Прикамье отправили в СИЗО двух подозреваемых в убийстве жителя Зюкайки Перед судом предстанут два брата Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Обвиняемым в избиении до смерти жителя п. Зюкайка, сделавшего им замечание, избрали меру пресечения: отправили в СИЗО до 3 апреля. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на Верещагинский районный суд.

Такое решение принято 5 февраля. Обоих обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть. Как выяснилось, обвиняемые — два брата: младший (2005 г.р.) — студент Верещагинского техникума, а старший (2000 г.р.) учился там же.

По словам местных жителей, братья часто устраивали драки и избивали людей. Некоторым пострадавшим требовалась медицинская помощь.

Напомним, трагедия в Зюкайке Верещагинского округа произошла на этой неделе. В ночь на 5 февраля группа молодых людей громко слушала музыку. Один из местных жителей вышел на улицу, чтобы сделать им замечание. В ответ они избили его до смерти руками и ногами. Рано утром погибшего мужчину нашли в сугробе.

Следком по региону возбудил уголовное дело.

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