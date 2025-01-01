Следователи выясняют обстоятельства загадочной гибели жителя Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в по. Зюкайка Верещагинского округа. «В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Следком так прокомментировал информацию СМИ об обнаружении в сугробе населённого пункта тела полуголого мужчины с ранами на теле и голове, а также следами борьбы.

Как пишет телеграм-канал «ЧП ДТП Пермь», известно, что погибший лёг спать у себя дома, а утром его нашли на улице мёртвым. Погибшего обнаружила женщина-пекарь, которая шла на работу. Отмечается, что на погибшем были только шорты. Тапочки стояли в сугробе рядом.

Ранее "Новый компаньон" писал, что в Кизеле Пермского края следователи СК России устанавливают обстоятельства получения травм женщиной в результате схода снега с крыши жилого дома. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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