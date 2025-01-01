Жительница Прикамья получила травмы после падения снега с крыши дома СК проводит проверку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Кизеле Пермского каря следователи СК России устанавливают обстоятельства получения травм женщиной в результате схода снега с крыши жилого дома. Проводится проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Установлено, что 3 февраля утром с крыши одного из жилых домов в Кизеле произошло обрушение снега, в результате чего пострадала женщина, выходившая из подъезда. Она получила травмы в области плечевого пояса. Её осмотрели врачи и оказали необходимую помощь.

В данный момент следственные органы занимаются осмотром места инцидента, ведётся опрос свидетелей, а также проводятся другие мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших процессуальных действиях.

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