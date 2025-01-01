Алёна Бронникова Эксперты отмечают в Перми рост спроса на новостройки За месяц интерес увеличился на 14% Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В январе на рынке первичного жилья Перми зафиксирован рост спроса. По сравнению с декабрём показатель увеличился на 14%. Об этом сообщают эксперты «Авито Недвижимость».

«По сравнению с декабрем 2024 года интерес потенциальных покупателей к квартирам в новостройках увеличился на 21%. Отдельно в Перми спрос вырос на 14%, заметнее всего на двухкомнатные (+18%) и трёхкомнатные квартиры (+14%)», — информирует сервис.

В целом в России интерес к покупке квартир в новостройках по сравнению с предыдущим месяцем вырос в 38 из 42 городов исследования. Заметнее всего в Калуге — на 66%, Иваново — на 62% и Иркутске — 61%.

В то же время количество объявлений, размещённых на платформе, за год выросло на 39%. В Перми предложение увеличилось на 67% за год: трёхкомнатных квартир стало больше на 83%, двухкомнатных — на 63% и однокомнатных — на 38%. Среди исследованных городов самый заметный рост отмечен в Ярославле и Воронеже — в 2,9 раза, Калининграде — в 2,6 раза и Казани — в 2,2 раза.

Средняя стоимость квартиры на рынке «первички» в Перми составила 7,6 млн руб. Стоимость квадратного метра — 152 тыс. руб., что ниже среднероссийской цены — 168 тыс. руб. за 1 кв. м. Дешевле всего в январе оказалось купить квартиру в Ульяновске (5,2 млн руб.), Брянске (5,5 млн руб.), Ярославле и Смоленске (по 5,6 млн руб.). Дороже — в Москве (24,5 млн руб.), Сочи (20,1 млн руб.) и Казани (11,7 млн руб.).

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми на рынке новостроек объём активного предложения снизился на 3%. Дефицит пока не предвидится.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.