В Перми на рынке новостроек объём активного предложения снизился на 3% Однако дефицита пока не предвидится Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным «Циан.Аналитика», к февралю 2025 года в России на рынке новостроек наблюдается устойчивая тенденция к сокращению объёма активного предложения.

Этот отрицательный тренд фиксируется как в столицах, так и в других крупных городах. В начале февраля в Москве количество доступных объектов снизилось на 6% по сравнению с предыдущим месяцем, в Санкт-Петербурге — на 9%, а в Перми — на 3%. В краевом центре на данный момент предлагается всего 3,8 тыс. лотов новостроек. При этом выбор для покупателей уменьшился в 25-ти из 35-ти рассматриваемых локаций.

Волгоград занимает лидирующие позиции по снижению объёма предложения, где он уменьшился на 27%. Хотя существуют и десять городов, где на первичном рынке предложение возросло, — самый заметный рост наблюдается в Ставрополе, где число объектов увеличилось в 2,5 раза.

Эксперты связывают сокращение предложения с отсутствием активности в выводе новых проектов на рынок с 1 июля 2024 года, когда закончилась программа «безадресной» льготной ипотеки.

«2025 год на рынке новостроек начался с заметного сокращения объёма активного предложения, — комментирует Елена Бобровская, эксперт "Циан.Аналитики". — На это повлияли снижение активности девелоперов по выводу новых проектов, неплохие продажи в последние месяцы и отчасти регулирование объёмов предложения самими компаниями. Следствием всего этого является, в том числе, и то, что девелоперам удаётся сохранить комфортный для себя уровень цен. Предложения в абсолютных цифрах пока всё равно остаются на высоких уровнях, опасаться его дефицита на горизонте 4-6 кварталов пока не стоит».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.