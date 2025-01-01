Алёна Бронникова В Пермском крае вырос интерес к покупке автомобилей с пробегом от 1,5 млн рублей Спрос увеличился на 36%, а предложение – на 42% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе 2025 года в Пермском крае спрос на автомобили с пробегом в среднем ценовом сегменте стоимостью от 1,5 млн руб. вырос на 36,1% по сравнению с январём 2024 года. Об этом сообщают эксперты «Авито Авто».

Больше всего пользователей интересовали подержанные автомобили марок Toyota, Kia и Volkswagen. Лидером оказались Toyota Land Cruiser Prado (7,2%) — средняя цена 2,8 млн руб., на втором месте — Toyota Camry (4,6%) средней стоимостью 2,3 млн руб. на третьем — Toyota Land Cruiser (4%) средней стоимостью 4 млн руб. Самый динамичный рост показал спрос на Lexus LX, показатель повысился в 5,8 раза.

Количество представленных на платформе авто с пробегом в среднем ценовом сегменте за год в регионе увеличилось на 42%. По доле предложения также лидирует бренд Toyota: Toyota Camry (3,2%), Toyota RAV4 (2,6%), цена на которую в среднем составляет 2,4 млн руб., и Toyota Land Cruiser (2,1%), а по динамике роста — Lexus LX — рост в 3,4 раза.

Ранее сообщалось, что цены на автомобили с пробегом не старше 15 лет в Пермском крае остались на уровне прошлого года. По итогам января средняя стоимость показала незначительное снижение — на 0,6% до 1,2 млн руб.

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