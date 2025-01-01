Алёна Бронникова Цены на автомобили с пробегом в Пермском крае остались на уровне прошлого года Средняя стоимость составила 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Цены на автомобили с пробегом не старше 15 лет в Пермском крае в январе 2025 года остались на уровне прошлого года. Об этом сообщает сервис «Авто.ру Оценка».

По итогам первого месяца текущего года средняя стоимость такого автомобиля снизилась на 0,6% по сравнению с АППГ, составив 1,2 млн руб. Заметнее всего подешевели Suzuki SX4i, стоимость которых сократилась на 12,8%, до 833 тыс. руб.

Ощутимо, на 9,3 и 9,2% соответственно, снизились цены на Lada Priora (до 477 тыс. руб.) и Kia Sportage (до 2,2 млн руб.). В пятёрку подешевевших авто с пробегом также вошли Hyundai Solaris (-8,7%), стоимость которых в среднем составила 878 тыс. руб., и Daewoo Nexia (-7,5%) — 192 тыс. руб.

Значительный рост цен на модели в данном сегменте был зафиксирован на Lada 2107 — на 28% (до 228 тыс. руб.), BMW X6 — на 10,6% (до 4,6 млн руб.) и Chevrolet Niva — на 9,8% (до 616 тыс. руб.).

Как сообщают представители сервиса, в целом по России изменения в сегменте подержанного транспорта происходят с меньшей интенсивностью, чем на новые модели. Относительно декабря 2024-го количество объявлений снизилось на 2%, относительно с января 2024-го — наблюдается прирост на 52%. Средняя цена на авто с пробегом составила 2 млн руб. (-12% по сравнению с АППГ).

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что число запросов на проверку истории китайских автомобилей с пробегом в Прикамье выросло на 32%. В разрезе географии брендов Китай в регионе занимает восьмое место.

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