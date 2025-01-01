Алёна Бронникова Число запросов на проверку истории китайских автомобилей в Прикамье выросло на 32% В разрезе географии брендов Китай в регионе занимает восьмое место Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

За год в Прикамье количество запросов на проверку истории автомобилей китайских марок с пробегом выросло на 31,8%. Об этом сообщают эксперты сервиса «Автотеки».

В географическом разрезе автомобили из Китая заняли в Пермском крае восьмое место в рейтинге по числу проверок машин с пробегом. Доля от всех запросов составила 2,7%.

В топ-5 вошли Chery — 24,9%, Geely — 20,5%, LIFAN — 18%, HAVAL — 14,5% и Great Wall 5,5%. Наибольшую динамику продемонстрировали автомобили HAVAL, число отчётов на которые относительно 2023 года увеличилось на 86,9%.

По данным аналитиков, чаще всего пользователей интересует проверка LIFAN X60 (доля запросов 6,4%), LIFAN Solano (6%), Chery Tiggo T11 (5,8%). HAVAL F7 (4,6%), а также Geely Atlas (4,2%). Причём количество запросов на проверку Geely Atlas в Прикамье в 2024 году выросло на 145,8%, а HAVAL F7 — на 53,8% по сравнению с 2023 годом.

«Это отражает рост предложения китайских автомобилей в сегменте машин с пробегом. Хотя многие бренды из Китая относительно недавно вышли на российский рынок, общее число отчётов по ним значительно выросло — производители из Поднебесной постепенно заполняют и сегмент авто с пробегом», — отмечает управляющий директор «Автотеки» Андрей Тумкин.

Ранее «Новый компаньон» писал, что пермский автохолдинг «Автопрестиж» прекратил сотрудничество с брендом Kaiyi (суббренд Chery), а также реализацию автомобилей BAIC. Причиной отказа стал низкий спрос потребителей.

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