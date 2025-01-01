Автохолдинг в Перми отказался от продажи китайских машин Спрос потребителей оказался низким Поделиться Твитнуть

Автохолдинг «Автопрестиж» прекратил сотрудничество с брендом Kaiyi, который является суббрендом Chery. Информация о его моделях исчезла с сайта холдинга в разделе, посвящённом Пермскому региону. Также холдинг прекратил реализацию автомобилей BAIC в краевой столице, однако продолжает предоставлять услуги по их сервисному обслуживанию. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». По словам источника издания, причиной отказа от реализации авто этих марок стал низкий спрос потребителей.

До 2023 года модели Kaiyi и BAIC не были доступны на территории России. В начале текущего года началось их производство на заводе «Автотор» в Калининграде, ранее занимающемся выпуском автомобилей BMW, Kia и Hyundai для российского рынка. На сегодняшний день в Пермском крае официальное представительство марок Kaiyi и BAIC осуществляется компанией «Вега-Моторс», чей шоурум расположен по ш. Космонавтов, 198.

«Автопрестиж» занимается продажами машин не только в Перми, но и в Самаре, Ставрополе, Минеральных Водах, Оренбурге и Волгограде. В Перми у компании функционируют автоцентры Geely, Mitsubishi и Sollers.

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