Александра Бастрыкина заинтересовала ситуация с избиением дворника в Перми Глава СК потребовал доклад по уголовному делу о подростках, напавших на мужчину Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В центральном аппарате Следственного комитета заинтересовались инцидентом в Перми, где 11 февраля в подвальном помещении одного из многоквартирных домов группа школьниц жестоко избила дворника. Свои действия несовершеннолетние снимали на камеру мобильного телефона. Ранее, в январе, одна из нападавших также нанесла телесные повреждения 15-летней девочке в помещении школы.

В следкоме по региону по факту избиения дворника возбуждено уголовное дело, которое соединено в одно производство с уголовным делом по факту избиения школьницы.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Напомним, ранее в центральном аппарате СК России сообщали, что ждут доклад и о расследовании уголовного дела о нанесении побоев несовершеннолетней в Перми. Дело по ст. 116 УК РФ возбудили следственные органы СКР по Пермскому краю после размещения в соцсетях видео с избиением девушки. Позднее выяснилось, что инцидент произошёл в общежитии, а участницами конфликта были учащиеся «Уральского подворья».

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