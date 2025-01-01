С жены пермского бизнесмена Николая Шаврина пытаются взыскать 1,5 млрд рублей Сбербанк требует вернуть долг в рамках дела о банкротстве аптечной сети Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Арбитражном суде Пермского края будет рассморено завявление, поступившее от ПАО «Сбербанк» по поводу включения в реестр требований кредиторов в рамках дела о банкротстве Лидии Шавриной. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Лидия Шаврина — супруга совладельца сети пермских аптек Николая Шаврина. В определении суда говорится, что общая сумма требований Сбербанка к Шавриной — 1,5 млрд руб. (основной долг) и 20,3 млн руб. (финансовые санкции). Третьим лицом в деле выступает ООО «Годовалов».

В общей долевой собственности Шавриной принадлежит три объекта недвижимого имущества. В их число входят жилое помещение площадью 222,2 кв. м (ул. Кировоградская, 48), земельный участок площадью 7,2 тыс. кв. м (ул. Кировоградская, 52) и жилое помещение площадью 85,2 кв. м (г.Красноуфимск Свердловской области).

Аптечная сеть «Аптека от склада» работала с 2009 года, но в этом году по решению суда банкротом признали головную компанию холдинга — ООО «Годовалов». Сеть «Аптека от склада» свернула свою деятельность. Позже бизнесмены Андрей Годовалов и Николай Шаврин обратились в суд с заявлениями о признании себя банкротами.

В августе 2024 года стало известно, что имущество владельцев пермской фармацевтической сети готовят к продаже. В общем списке на реализацию было 32 объекта. В октябре на сайте по реализации залогового имущества Сбербанка были размещены шесть активов фармацевтов в Кировском районе Перми на общую сумму почти в 229 млн руб. Самый дорогой объект — складской комплекс на ул. Богдана Хмельницкого стоимостью 208,89 млн руб.

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