Имущество обанкротившихся владельцев пермской сети «Аптека со склада» готовят к продаже В общем списке на реализацию значатся 32 объекта Поделиться Твитнуть

Андрей Годовалов и Николай Шаврин

«Коммерсантъ»

Конкурсные управляющие обанкротившихся фармацевтов Андрея Годовалова и Николая Шаврина разместили информацию о начальной цене и условиях проведения аукциона по продаже их имущества. На публикации данных в базе «Федресурс» 20 и 21 августа первым обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

В соответствии с опубликованными сведениями, наиболее ценным лотом является участок земли с расположенным на нём комплексом строений в Кировском районе, по ул. Богдана Хмельницкого. Оценочная стоимость этого лота составляет 208,8 млн руб. В общем списке на продажу значатся 32 объекта.

Напомним, 21 ноября 2023 года Андрей Годовалов и Николай Шаврин подали заявления в краевой арбитражный суд с просьбой о признании их несостоятельными. Годовалов добровольно признал задолженность в размере 4,27 млрд руб. В марте этого года оба предпринимателя были официально признаны банкротами.

Андрей Годовалов начал свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в 1998 году, сосредоточившись на оптовой торговле фармацевтической продукцией. Также он совместно с Николаем Шавриным владеет московским ООО «Годовалов», занимающимся фармацевтической логистикой, и сетью аптек «Аптека от склада». Обе компании признаны банкротами.

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