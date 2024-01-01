Алёна Бронникова
Имущество обанкротившихся владельцев пермской сети аптек продают за 229 млн рублей
На торги выставлено шесть объектов
Имущество обанкротившихся владельцев пермской фармацевтической сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина выставили на продажу. Всего на сайте по реализации залогового имущества Сбербанка размещены шесть активов в Кировском районе Перми на общую сумму почти в 229 млн руб.
Пять объектов — торговые помещения на первых этажах многоквартирных домов. Так, по ул. Адмирала Ушакова, 55/1 за 4,29 млн руб. на торги выставлено помещение площадью 79,3 кв. м, по ул. Калинина, 36 — за 5 млн руб., площадью 95,4 кв. м, по ул. Маршала Рыбалко, 88 — за 4,82 млн руб., площадью 86 кв. м, по ул. Кировоградской, 55 — за 2,77 млн руб., площадью 47 кв. м, по ул. Ласьвинской, 58 — за 3,11 млн руб., площадью 54,6 кв. м.
Кроме того, на продажу выставлен складской комплекс на ул. Богдана Хмельницкого стоимостью 208,89 млн руб., обратило внимание издание Properm.ru. В составе комплекса девять лотов: земельный участок площадью 408 кв. м на ул. Богдана Хмельницкого, 35а с одноэтажным зданием склада (61,5 кв. м), земельные участки на ул. Богдана Хмельницкого, 39 — площадью 4,1 тыс. кв. м с одноэтажным зданием проходной (25,5 кв. м), площадью 7 тыс. кв. м с одноэтажными зданиями (2 и 2,22 тыс. кв. м), земельный участок с разрешённым использованием под здание закрытой надземной автостоянки площадью 914 кв. м на ул. Богдана Хмельницкого, 31а с размещённым на нём двухэтажным зданием (1,4 тыс. кв. м).
По всем объектам заёмщиком указан ИП Годовалов Андрей Юрьевич. Имущество реализуется путём торгов в форме аукциона.
О том, что имущество фармацевтов готовят к продаже, стало известно в конце августа. В общем списке на реализацию значатся 32 объекта.
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