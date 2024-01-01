Алёна Бронникова Имущество обанкротившихся владельцев пермской сети аптек продают за 229 млн рублей На торги выставлено шесть объектов Поделиться Твитнуть

Имущество обанкротившихся владельцев пермской фармацевтической сети «Аптека от склада» Андрея Годовалова и Николая Шаврина выставили на продажу. Всего на сайте по реализации залогового имущества Сбербанка размещены шесть активов в Кировском районе Перми на общую сумму почти в 229 млн руб.

Пять объектов — торговые помещения на первых этажах многоквартирных домов. Так, по ул. Адмирала Ушакова, 55/1 за 4,29 млн руб. на торги выставлено помещение площадью 79,3 кв. м, по ул. Калинина, 36 — за 5 млн руб., площадью 95,4 кв. м, по ул. Маршала Рыбалко, 88 — за 4,82 млн руб., площадью 86 кв. м, по ул. Кировоградской, 55 — за 2,77 млн руб., площадью 47 кв. м, по ул. Ласьвинской, 58 — за 3,11 млн руб., площадью 54,6 кв. м.

Кроме того, на продажу выставлен складской комплекс на ул. Богдана Хмельницкого стоимостью 208,89 млн руб., обратило внимание издание Properm.ru. В составе комплекса девять лотов: земельный участок площадью 408 кв. м на ул. Богдана Хмельницкого, 35а с одноэтажным зданием склада (61,5 кв. м), земельные участки на ул. Богдана Хмельницкого, 39 — площадью 4,1 тыс. кв. м с одноэтажным зданием проходной (25,5 кв. м), площадью 7 тыс. кв. м с одноэтажными зданиями (2 и 2,22 тыс. кв. м), земельный участок с разрешённым использованием под здание закрытой надземной автостоянки площадью 914 кв. м на ул. Богдана Хмельницкого, 31а с размещённым на нём двухэтажным зданием (1,4 тыс. кв. м).

По всем объектам заёмщиком указан ИП Годовалов Андрей Юрьевич. Имущество реализуется путём торгов в форме аукциона.

О том, что имущество фармацевтов готовят к продаже, стало известно в конце августа. В общем списке на реализацию значатся 32 объекта.

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