Пермская больница выплатит 1,1 млн рублей за смерть новорождённого Его отец обратился с иском о возмещении морального вреда Поделиться Твитнуть

Житель Пермского края взыскал с городской клинической больницы им. М.А. Тверье 1 млн руб. компенсации морального вреда в связи со смертью новорождённого ребёнка. Об этом сообщается на сайте Индустриального районного суда Перми.

Как рассказали в пресс-службе судебного органа, в декабре 2021 года в больицу им. Тверье поступила беременная женщина с жалобами на боли внизу живота, отсутствие шевелений плода, плохое самочувствие и слабость.

Женщину осмотрел врач и перевёл её в операционную, где медики решили делать кесарево сечение. В результате ребёнок родился мёртвым. Следоком по региону провёл экспертизу, согласно заключению которой экспертная комиссия пришла к выводу о наличии дефекта оказания медпомощи на стационарном этапе. В частности, в несвоевременном (запоздалом) установлении диагноза.

В мае 2024 года суд утвердил мировое соглашение. По его условиям больница обязалась возмесить женщине компенсацию морального вреда в размере 1,1 млн руб.

Рассматривая иск отца ребёнка, судья указал, что факт ненадлежащего оказания медицинской помощи супруге истца доказан, поэтому истец имеет право на компенсацию морального вреда в связи со смертью новорождённого. С больницы был взыскан 1 млн руб.

«Новый компаньон» ранее писал об истории 33-летней жительницы Краснокамска, которая потеряла ребёнка, пока её на скорой помощи возили по больницам — из Краснокамска в Пермь и обратно. Трагедия произошла осенью 2023 года, но только летом прошлого года женщина решилась рассказать о ней.

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