В Пермском крае беременная женщина потеряла ребёнка, пока её возили по больницам Пострадавшая не сможет больше рожать Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Краснокамске Пермского края 33-летняя женщина Инна Б. (имя изменено. — Ред.) потеряла ребёнка, пока её на скорой помощи возили по больницам. Трагедия произошла ещё осенью прошлого года, но только сейчас жительница Краснокамска решилась о ней рассказать, сообщает «КП-Пермь».

Она ходила к врачам и сдавала анализы, но беременность не наступала. Делала всё, что говорили ей медики. Женщине поставили диагноз «бесплодие», тем не менее, в мае 2023-го Инна забеременела. Женщина сразу записалась на приём в женскую консультацию, а чтобы подстраховаться, сходила в платную клинику: беременность была подтверждена. Женщина начала наблюдаться у участкового гинеколога.

Инна отнеслась к долгожданной беременности очень серьёзно и выполняла все рекомендации врачей. В первые месяцы её беспокоили только тошнота и головная боль, но гинеколог сказала, что это нормально.

Второй скрининг Инна по направлению врачей сделала в Пермском краевом перинатальном центре. Дело в том, что первая дочь у женщины родилась 13 лет назад с помощью кесарева сечения, а на матке от прошлых родов остался рубец. Об этом Инна рассказала врачам, но её уверили, что этот шов уже зажил.

На 34-недельном сроке, 15 ноября 2023 года, женщина почувствовала себя плохо. После приёма у окулиста она вернулась домой и прилегла отдохнуть, но почувствовала резкую острую боль. Она сразу вызвала скорую помощь, и пока ждала врачей, оделась, взяла собранную в роддом сумку и вышла на улицу. Скорая прибыла через 15 минут. Медики предложили ей вернуться в дом, чтобы осмотреть женщину, но она отказалась и потребовала срочно ехать в больницу.

В дороге у Инны началась сильная рвота. Фельдшер сказал, что, возможно, это аппендицит, и предложил поехать в перинатальный центр в Пермь за 40 км от Краснокамска.

Но в Перми доктор приёмного отделения после УЗИ заявил, что родовая деятельность ещё не началась, а аппендицит в этой больнице не оперируют, и рекомендовал отвезти женщину в хирургию. В машине скорой фельдшер созвонилась с начальством, чтобы объяснить ситуацию. В итоге Инну было решено везти не в краевую больницу, которая находилась в 15 минутах, а обратно в Краснокамск, где нет роддома. Медики объяснили это тем, что аппендицит оперируют лишь по месту жительства.

Принимал женщину заведующий хирургическим отделением Краснокамской горбольницы, который возмутился тем, что беременную привезли сюда.

В итоге пациентке, которая жаловалась на боли, сделали обезболивающий укол и направили на УЗИ и рентген, а когда врач увидел результаты рентгеновского снимка, сразу вызвал машину реанимации, чтобы везти пациентку обратно в Пермь.

На подъезде к Перми внутри у Инны что-то лопнуло, побежала жидкость. В приёмном отделении врач спросил, зачем скорая привезла женщину к ним. «Она рожает, везите в Перинатальный центр», — сказал он.

После перепалки с фельдшером женщину отвезли в оперблок и начали оперировать. Она провела без сознания несколько дней. Очнулась с привязанными руками и кучей трубок в теле. Она попыталась узнать в первую очередь про ребёнка, но медсестры сказали, что нужно подождать врача. Позже выяснилось, что женщину привезли очень поздно и уже в критическом состоянии. Всё это время расползался шов, и матка лопнула, а ребёнок вышел в брюшную полость. Врачи не смогли его спасти, а чтобы спасти саму женщину, ей удалили матку.

После этого у Инны случилась истерика: в 32 года она узнала, что больше никогда не сможет стать мамой.

Как рассказал адвокат пострадавшей Иван Богомолов, было написано заявление в правоохранительные органы. После этого прошла предварительная проверка, а следователи пришли к выводу, что в деле есть признаки состава преступления. В итоге было возбуждено уголовное дело по ст. 118.2 УК РФ. Женщина, потерявшая не только ребёнка, но и возможность рожать, и её адвокат намерены требовать возмещение морального вреда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.