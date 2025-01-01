Алёна Бронникова На территории Перми в 2025 году появятся ещё три платные парковки Стоимость составит 20 рублей в час Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в 2025 году запланирована организация ещё трёх платных парковок. Их оборудуют системами фотовидеофиксации и видеонаблюдения, дорожными знаками и информационными щитами. Час автолюбителям за пользование этими парковками обойдётся в 20 руб.

Как сообщили в Пермской дирекции дорожного движения, первые две из них начнут функционировать с 5 мая: у дома по ул. Окулова, 12 (тарифная зона № 201) и рядом с ДКЖ (тарифная зона № 302). На внутризональной плоскостной парковке по ул. Окулова режим работы установят с 9:00 до 19:00 в рабочие дни. При непрерывном размещении оплата будет производиться за каждый полный час, но не более стоимости шести часов днём и четырёх — ночью. Перехватывающая плоскостная парковка у ДКЖ будет работать ежедневно и круглосуточно, кроме нерабочих праздничных дней.

«С 2 июня планируется к открытию плоскостная парковка вблизи здания № 25 по ул. Попова (тарифная зона № 201). Режим работы плоскостной парковки будет установлен с 9:00 до 19:00 ежедневно за исключением выходных и нерабочих праздничных дней. Стоимость размещения составит 20 руб. в час», — информирует пресс-служба ведомства.

О том, что зону платного паркинга в Перми планируют расширять, «Новый компаньон» сообщал в ноябре. Её планируют продлевать в направлении ж/д вокзала Пермь II. В декабре также начала функционировать новая тарифная зона № 103 внутри действующей тарифной зоны платных парковок № 101, где размер платы составил 30 руб./час. Она ограничена улицами Горького, Советской, Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского.

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