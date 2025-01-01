Алёна Бронникова КРПК не нашла подрядчика для завершения работ в здании ледовой арены в Перми На конкурсы не поступило ни одной заявки Поделиться Твитнуть

кадр с онлайн-трансляции строительства ледовой арены в микрорайоне Ива от 9 декабря 2024 года

АО «Корпорация развития Пермского края» (КРПК) не удалось найти подрядчиков для завершения работ в здании ледовой арены, строящейся в м/р Ива-1 в Перми. Это следует из информации, опубликованной на сайте госзакупок.

Так, на конкурс по выполнению полного комплекса строительно-монтажных работ по монтажу мультимедийных систем объекта не поступило ни одной заявки на участие. В связи с этим закупка была признана несостоявшейся. Начальная (максимальная) цена контракта составляла 15,9 млн руб.

Ранее также стало известно, что подрядчиков не заинтересовал конкурс на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по внутренней отделке помещений ледовой арены. Эти работы оценили в 148,5 млн руб.

Напомним, все работы по строительству ледовой арены планируется завершить 1 июля 2025 года. Двухэтажное здание будет иметь две ледовые площадки, трибуны на 250 зрителей, тренажёрные и спортивные залы, раздевалки и тренерские.

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