Алёна Бронникова Закупку по внутренней отделке ледовой арены в Перми признали несостоявшейся На конкурс не заявился ни один участник Поделиться Твитнуть

Фото Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края

Закупка на выполнение работ по внутренней отделке помещений строящейся в м/р Ива-1 ледовой арены в Перми признана несостоявшейся. Согласно опубликованной на сайте госзакупок информации, причиной стало отсутствие заявок на участие от подрядчиков.

КРПК объявила закупку в конце января. По условиям конкурса, подрядчик должен до 30 мая 2025 года выполнить полный комплекс строительно-монтажных работ по внутренней отделке. Начальная (максимальная) цена составила 148,5 млн руб.

Тогда же был объявлен конкурс на монтаж мультимедийных систем на территории ледовой арены. Начальная цена — 15,9 млн руб. Итоги станут известны 13 февраля.

Все работы по строительству ледовой арены планируется завершить 1 июля 2025 года. Двухэтажное здание будет иметь две ледовые площадки, трибуны на 250 зрителей, тренажёрные и спортивные залы, раздевалки и тренерские.

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