Алёна Бронникова Работы по внутренней отделке ледовой арены на Иве в Перми оценили в 148 млн рублей Подрядчик уже залил поле для кёрлинга Поделиться Твитнуть

Фото Агентства по сопровождению концессионных проектов Пермского края

В строящемся здании ледовой арены в м/р Ива-1 в Перми подрядчик залил лёд для кёрлинга. Об этом сообщает Агентство по сопровождению концессионных проектов Пермского края. В данный момент завершается устройство внутренних перегородок из кирпича, ведётся монтаж ограждающих конструкций и коммуникаций.

На сайте госзакупок КРПК разместила два конкурса для завершения всех внутренних работ. Общая сумма оценивается почти в 164,5 млн руб.

Одна из закупок проводится на выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по внутренней отделке помещений объекта. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 148,5 млн руб. Победитель должен выполнить работы до 30 мая 2025 года. Дата подведения итогов — 10 февраля.

Согласно информации ко второй закупке, подрядчик должен так же до 30 мая выполнить полный комплекс работ по монтажу мультимедийных систем. Начальная цена — 15,9 млн руб. Победителя выберут 13 февраля.

Как сообщал «Новый компаньон», строительство ледовой арены планируется завершить 1 июля 2025 года. Двухэтажное здание будет иметь две ледовые площадки, трибуны на 250 зрителей, тренажёрные и спортивные залы, раздевалки и тренерские.

Концессионное соглашение о возведении комплекса было подписано с ООО «Красная машина» (учредитель и управляющая компания — ФРПК) в 2023 году. В октябре 2024-го компания выбрала нового генподрядчика, им стало АО «КРПК».

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