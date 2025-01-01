После ЧП на шахте в Прикамье «Уралкалий» проведёт внеплановые проверки С обращением вступил генеральный директор ПАО Виталий Лаук Поделиться Твитнуть

Виталий Лаук

Пресс-служба ПАО «Уралкалий»

Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Виталий Лаук после несчастного случая, произошедшего на СКРУ-3, выступил с обращением.

Он сообщил, что предприятие оказывает максимальное содействие в расследовании ЧП. Кроме того, «Уралкалий» проведёт внеплановые проверки всех процессов и условий труда на производстве, чтобы определить причины случившегося и исключить трагедии в будущем.

«Это ужасная трагедия. Мы потрясены произошедшим на одном из наших производств и повлекшим гибель наших сотрудников. Я хочу выразить свои искренние соболезнования семьям и близким наших погибших коллег. Это тяжёлый удар для коллектива всей нашей компании. Мы скорбим и разделяем горечь утраты», — отметил Виталий Лаук.

Напомним, ЧП произошло 13 февраля в 10:00 в Соликамске: под обвалом в шахте погибли два крепильщика. В их обязанности входил контроль состояния опор и крепления в шахте. Они проводили регламентные работы по осмотру шахтного ствола, когда произошло отслоение соляного нароста.

После ЧП прокуратура начала проверку, а следком по региону завёл уголовное дело. Также для расследования несчастного случая Госинспекция труда и Западно-Уральское управление Ростехнадзора сформировали специальную комиссию. Она проведёт правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников.

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