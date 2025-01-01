Погибшие в шахте Прикамья сотрудники «Уралкалия» работали крепильщиками Трагедия произошла из-за схода отслоившегося нароста соли Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По данным Государственной инспекции труда Пермского края, двое мужчин, которые погибли 13 февраля на руднике СКРУ-3 «Уралкалия» в Соликамске, работали там крепильщиками.

В их обязанности входил контроль состояния опор и крепления в шахте. Утром 13 февраля сотрудники проводили регламентные работы по осмотру шахтного ствола, когда произошло отслоение соляного нароста — в результате мужчины погибли под завалами.

В ведомстве отметили, что для расследования несчастного случая госинспекция труда и Западно-Уральское управление Ростехнадзора сформировали специальную комиссию. Она проведёт правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работников.

«При установлении нарушений требований трудового законодательства будут приняты меры административного характера» — пояснил заместитель руководителя Госинспекции труда в Пермском крае (по охране труда) Павел Бахтагареев.

Расследованием обстоятельств происшествия занимается также «Уралкалий».

Напомним, ЧП произошло 13 февраля в 10:00 в Соликамске: под обвалом в шахте погибли два сотрудника. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава округа Александр Русанов и руководство предприятия выразили соболезнования семьям погибших. Им окажут необходимую помощь.

После ЧП прокуратура начала проверку, а следком по региону завёл уголовное дело.

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