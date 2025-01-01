В шахте «Уралкалия» в Соликамска погибли два человека Губернатор Пермского края и калийная компания выразили соболезнования семьям погибших Поделиться Твитнуть

ПАО «Уралкалий»

В Соликамском городском округе на шахте ПАО «Уралкалий» погибли двое работников предприятия. Это подтвердили в пресс-службе компании.

«В 10.00 местного времени в руднике СКРУ-3 в ходе регламентных работ по осмотру ствола в результате отслоения нароста соли от крепи были смертельно травмированы два работника рудника», — сообщили в калийной компании, выразив соболезнования семьям погибших.

После ЧП была создана комиссия для расследования причин несчастного случая. Производственные объекты компании работают в обычном режиме.

На трагедию в Соликамске также отреагировал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Выражаю мои соболезнования семьям погибших сотрудников», — написал он в своём телеграм-канале.

После происшествия Соликамская городская прокуратура организовала проверку. На место ЧП для координации работы оперативных служб и правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности городского прокурора Станислав Курбатов.

В ходе проверки ведомство оценит, как соблюдались требования промышленной безопасности при производстве работ на опасных объектах, а также правила охраны и условий труда.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.