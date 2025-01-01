В Прикамье следователи завели уголовное дело после гибели горняков В соликамской шахте «Уралкалия» погибли два человека Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в шахте компании «Уралкалий», которая находится в Соликамске.

Как сообщает пресс-служба ведомства, дело заведено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Сейчас на месте происшествия работают наиболее опытные следователи СК и следователи-криминалисты. Они осматривают место происшествия, изымают объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Также будут назначены необходимые судебные экспертизы.

Проверку проводит также прокуратура.

Напомним, утром 13 февраля в калийной шахте Соликамска во время регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения породы были смертельно травмированы два работника рудника. Представители компании, глава Соликамска и губернатор Пермского края выразили соболезнования родным погибших. Им окажут необходимую помощь.

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