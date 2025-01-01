В Прикамье следователи завели уголовное дело после гибели горняков
В соликамской шахте «Уралкалия» погибли два человека
По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина следователи возбудили уголовное дело по факту гибели рабочих в шахте компании «Уралкалий», которая находится в Соликамске.
Как сообщает пресс-служба ведомства, дело заведено по ч. 3 ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).
Сейчас на месте происшествия работают наиболее опытные следователи СК и следователи-криминалисты. Они осматривают место происшествия, изымают объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Также будут назначены необходимые судебные экспертизы.
Проверку проводит также прокуратура.
Напомним, утром 13 февраля в калийной шахте Соликамска во время регламентных работ по осмотру ствола в результате обрушения породы были смертельно травмированы два работника рудника. Представители компании, глава Соликамска и губернатор Пермского края выразили соболезнования родным погибших. Им окажут необходимую помощь.
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