На юге Прикамья простились с участником СВО Сергеем Матаковым Он погиб в ноябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Ординского округа

Как сообщает администрация Ординского муниципального округа на официальной странице в соцсетях, в ходе выполнения специальных боевых задач на территории Курской области 25 ноября 2024 года погиб Сергей Матаков. Он проходил в этом регионе РФ военную службу.

Подробности о том, при каких обстоятельствах он погиб и сколько ему было лет, не раскрываются.

Прощание с военнослужащим состоялось 13 февраля в 11:00 в Ординском доме культуры (ул. Советская, 26). Отпевание прошло в храме Пророка Илии. Мужчину похоронили на местном кладбище.

В местной администрации выразили соболезнования родным и близким Сергея Матакова.

Напомним, на этой неделе в Прикамье похоронили жителя Верещагино Андрея Конева, который погиб в зоне боевых действий на СВО. Он родился в 1971 году в д. Северный Коммунар Сивинского района. Работал водителем лесовоза. В последние годы жил в Верещагинском округе. В СВО участвовал в качестве старшего стрелка мотострелкового отделения.

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