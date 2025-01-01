В ходе СВО погиб уроженец Прикамья Андрей Конев Бойца похоронят 13 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Верещагинского округа

В Верещагинском округе простятся с рядовым Андреем Коневым, который погиб в зоне боевых действий спецоперации. Об этом сообщили в администрации муниципалитета на официальной странице в соцсетях.

Андрей родился 17 мая 1971 года в д. Северный Коммунар Сивинского района. Его семья жила в д. Еловики и учился в Ленинской школе. После школы он окончил ДОСААФ и работал водителем лесовоза. В последние годы жил в Верещагинском округе.

В СВО он участвовал в качестве старшего стрелка мотострелкового отделения. Обстоятельства его гибели не раскрываются.

В администрации Верещагинского округа выразили соболезнования супруге военнослужащего Нине Безгодовой, дочерям Инне и Инге, брату Эдуарду и сестре Елене, а также всем его родным и близким.

«Мы сопереживаем и скорбим вместе с вами в этот тяжёлый момент», — говорится в сообщении властей.

Прощание с Андреем Коневым пройдёт 13 февраля в 11:00 во Дворце досуга в Верещагино (ул. Железнодорожная, д. 16). Отпевание состоится в 12:00 в Храме иконы Божией Матери «Феодоровская» (ул. Жукова, 21 А). Его похоронят в д. Буб Сивинского округа.

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