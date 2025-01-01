Из-за гибели людей на шахте в Соликамске отменили праздник в День Святого Валентина
Он должен был пройти в ботаническом саду Соликамска
В Соликамске местный ботанический сад отменил увеселительное мероприятие, которое планировалось провести 14 февраля, в день Святого Валентина. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.
«В связи с трагедией 13 февраля на шахте в Соликамске мероприятие 14 февраля в ботаническом саду отменяется», — говорится в объявлении.
Напомним, сегодня утром на шахте компании «Уралкалия» в Соликамске погибли под обвалом два сотрудника. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, глава округа Александр Русанов и руководство предприятия выразили соболезнования семьям погибших. Им окажут необходимую помощь.
После ЧП прокуратура начала проверку, а следком по региону завёл уголовное дело.
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