Мошенники придумали схемы обмана пермяков перед 14 февраля В частности, одна из самых популярных — фальшивые свидания Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Перед 14 февраля мошенники придумали ряд схем, чтобы обмануть жителей. В частности, одна из самых популярных — фальшивые свидания. Об этом сообщает «Пятница».

Жертве приходит предложение сходить в кино, театр, на стендап или любое другое развлекательное мероприятие. Мошенник отправляет ссылку, по которой предлагается купить билет. Собеседник будет уверять, что билеты могут быстро раскупить, но пока место рядом с ним свободно. Так они подталкивают к быстрой оплате без раздумий. Но после оплаты не будет ни свидания, ни развлечений.

Кроме этого, нередко перед праздниками аферисты создают поддельные сайты с подарками. В этом случае важно обратить внимание на сам сайт, чаще всего там нет возможности постоплаты, курьерской доставки, а также контактной информации. В то же время можно заметить неаккуратное оформление и грамматические ошибки.

Ранее сообщалось, что в краевом управлении МВД сообщили о двух похожих случаях мошеничества, жевтрвами которого стали жительницы Пермского края. Они испугались обвинений в терроризме.





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