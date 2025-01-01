Испугавшаеся обвинений в терроризме пермячки перевели мошенникам все деньги Поделиться Твитнуть

В краевом управлении МВД сообщили о двух похожих случаях мошеничества, жевтрвами которого стали жительницы Пермского края.

Так, 68-летняя жительница Перми получила сообщение в мессенджере, якобы от своего коллеги, в котором говорилось, что с ней свяжется сотрудник правоохранительных органов. Вскоре в мессенджере ей действительно позвонил мужчина, который заявил, что она подозревается в экстремизме и государственной измене. Чтобы избежать обвинений, необходимо перевести все свои сбережения на «коррекционный счёт». Следуя его указаниям, женщина перевела свыше 580 тыс. рублей.

Аналогичным образом 30-летняя женщина из Добрянки стала жертвой мошенников. Операторы, представившиеся сотрудниками банка, сообщили ей о взломе её личного кабинета. Затем другие «эксперты» заявили, что она подозревается в финансировании запрещенной организации в России и уговорили перевести все средства на «специальный счёт». В результате девушка потеряла более 400 тыс. рублей.

По обоим случаям возбуждены дела по статье 159 Уголовного кодекса РФ, и проводится расследование.

Полиция настоятельно напоминает гражданам о важности бдительности и соблюдении простых правил. Необходимо избегать финансовых операций по указаниям, полученным в телефонных разговорах, и не доверять подозрительным звонкам.

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