В пермском зоопарке теперь можно посмотреть на фенеков Животные прошли карантин Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский зоопарк

В пермском зоопарке фенеки прошли карантин. Теперь посетители могут посмотреть на самых маленьких представителей семейства псовых в павильоне «Экзотические животные». Они находятся по соседству с мангустами и сурикатами. Об этом сообщает пресс-служба пермского зоопарка.

«Фенек — очаровательное создание с большими глазами и огромными ушами! Уши фенека — самые большие среди хищников по отношению к величине головы; они достигают 15 см в длину и помогают фенекам улавливать даже самые тихие звуки, что делает их превосходными охотниками», — рассказали в зоопарке.





В зверинце также напомнили, что это животное предпочитает спать днём и активничать ночью.





Ранее сообщалось , что коллекция пермского зоопарка пополнилась новыми животными, в том числе редкими экзотическими видами.

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