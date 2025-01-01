Алёна Бронникова Коллекция пермского зоопарка пополнилась редкими экзотическими видами животных Сейчас они находятся на карантине Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Коллекция пермского зоопарка пополнилась новыми животными, в том числе редкими экзотическими видами. Как сообщили в пресс-службе Министерства культуры Пермского края, сейчас животные находятся на карантине и адаптируются к новому дому, большинство из них уже размещены в новом зоопарке в м/р Нагорном.

«Новыми обитателями стали самец борнейского орангутана по кличке Билл, гигантские муравьеды Фил и Рута, бинтуронги Лика и Лёва, древесные дикобразы, опоссумы, мунтжаки, пара уссурийских харз», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Пермь прибыли бурые капуцины, казуары и борнейский орангутан Лиза, чёрные и королевские грифы, феньки и мандрилы. Коллекция увеличилась на 13 новых видов. Животные перевезены из зоопарков России. Среди новых видов есть редкие, численность которых находится под охраной. Так, в Международную Красную книгу занесены борнейские орангутаны, бинтуронги, оранжевошейные казуары, мандрилы, гигантские муравьеды, королевские грифы, бурые капуцины, чёрные грифы и уссурийские харзы.

В связи с пополнением коллекции и расширением территории зоопарка планируется увеличить и штат сотрудников.

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