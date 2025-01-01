В Пермском крае принудительно госпитализировали двух больных туберкулёзом Они представляли опасность для окружающих Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Прикамье по решению суда судебные приставы принудительно доставили больных туберкулёзом жителей из Краснокамска и Куединского округа в специализированные медучреждения.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю, от добровольного лечения отказывалась 39-летняя жительница Краснокамска с открытой формой туберкулёза лёгких. Болезнь требовала срочного медицинского вмешательства, и краевой клинический фтизиопульмонологический центр добился принудительной госпитализации женщины через суд.

Второй аналогичный случай выявлен в Куединском округе, где 57-летний местный житель игнорировал требования участкового врача-фтизиатра о явке на приём. Поскольку мужчина подвергал риску заражения окружающих, решение о его госпитализации также принял суд. Сотрудники службы судебных приставов доставили больных в специализированные медицинские учреждения.

Напомним, в начале декабря 2024 года туберкулёз был выявлен у трёх иностранных студентов Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). В вузе отметили, что заболевшие вернулись на родину для лечения, а в общежитиях, где они проживали, и в учебных помещениях университета была проведена санитарная обработка для защиты остальных студентов.

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