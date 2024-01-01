У трёх студентов Пермского университета обнаружили туберкулёз Учащиеся из Туркменистана уже выехали из общежития Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) у трёх студентов из Туркменистана выявили туберкулёз. Это показали данные тестов: они оказались положительными.

«Студенты уже покинули общежития. После обнаружения заболевания университет принял все необходимые меры совместно с Роспотребнадзором, в частности, в общежитиях проведена дезинфекция, доступ гостей был ограничен на месяц. Все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях проходят обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере, случаев заражения не выявлено», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе вуза.

В университете отметили, что при поступлении в ПГНИУ студенты обязаны подтвердить свой прививочный статус или сделать прививку от туберкулеза, поэтому дальнейшего распространения инфекции не произошло.

По данным 59.ru, заболевшие студенты уже уехали из России. Они будут лечиться дома, курс лечения длится полгода. В России он платный.









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