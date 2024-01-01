У трёх студентов Пермского университета обнаружили туберкулёз
Учащиеся из Туркменистана уже выехали из общежития
В Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) у трёх студентов из Туркменистана выявили туберкулёз. Это показали данные тестов: они оказались положительными.
«Студенты уже покинули общежития. После обнаружения заболевания университет принял все необходимые меры совместно с Роспотребнадзором, в частности, в общежитиях проведена дезинфекция, доступ гостей был ограничен на месяц. Все контактировавшие преподаватели, студенты и проживающие в общежитиях проходят обследование в Краевом противотуберкулезном диспансере, случаев заражения не выявлено», — рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе вуза.
В университете отметили, что при поступлении в ПГНИУ студенты обязаны подтвердить свой прививочный статус или сделать прививку от туберкулеза, поэтому дальнейшего распространения инфекции не произошло.
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