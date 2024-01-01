В Пермском университете из-за туберкулёза провели дезинфекцию аудиторий Ранее санитарные мероприятия были проведены в общежитиях Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

После того как у трёх иностранных студентов ПГНИУ был диагностирован туберкулёз, в учреждении была проведена дезинфекция. И не только в общежитии, где проживали учащиеся, но и в учебных помещениях. Это следует из ответа ректората Пермского университета на запрос одного из выпускников. Об этом пишет perm.aif.ru.

Ранее пресс-служба ПГНИУ подтвердила информацию о трёх случаях заболевания туберкулёзом среди иностранных студентов. В университете отметили, что заболевшие уже вернулись на родину для лечения, а в общежитиях, где они проживали, была проведена санитарная обработка для защиты остальных студентов.

В сообществе PSU Community сообщалось, что преподаватели вуза также выражают обеспокоенность, поскольку не было информации о проведении дезинфекции в учебных аудиториях. Выпускник ПГНИУ направил запрос в ректорат, и 27 декабря в PSU Community был опубликован ответ ректора Игоря Германова.

В ответе уточнилось, что санитарная обработка охватила не только общежития, но и аудитории, а все, кто контактировал с больными, прошли обследование в краевом противотуберкулёзном диспансере. Кроме того, в вузе подчеркнули, что благодаря ежегодной флюорографии и обязательным прививкам от туберкулёза удалось предотвратить распространение инфекции.

Добавим, что случай заболевания туберкулёзом был зафиксирован и в Пермском политехническом университете у студента, приехавшего из Туркменистана.

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