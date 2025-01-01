Алёна Бронникова Спрос на спортивные услуги в Перми вырос на 52% Услуги тренеров в тренажёрных залах стали популярнее в 4,5 раза Поделиться Твитнуть

В начале января в Перми был зафиксирован рост спроса на спортивные услуги. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года он увеличился на 52%. Как рассказали «Новому компаньону» эксперты «Авито Услуг», одновременно с этим росло и предложение — количество объявлений от тренеров и спортивных наставников увеличилось на 39%.

Исследование показало, что в первую неделю года пермяки чаще всего выбирали тренировки в тренажёрном зале, функциональный тренинг, йогу и стретчинг. Спрос на услуги тренеров в тренажёрном зале вырос в 4,5 раза по относительно прошлого года. Интерес к функциональному тренингу также показал значительный прирост — более чем в два раза, к йоге — на 19%. Абсолютным лидером по росту предложения стал стретчинг — количество таких предложений увеличилось в восемь раз.

Кроме того, по итогам исследования «Авито», интерес к спорту в Пермском крае показал рост ещё в конце прошлого года. В четвёртом квартале 2024 года по сравнению с АППГ на платформе в два раза выросли продажи спортивного питания, продажи новых шоссейных и детских велосипедов увеличились на 80 и 10% соответственно, продажи велосипедных запчастей и аксессуаров — на 33%. Почти на 60% выросло количество покупок новых товаров для бильярда и боулинга и на 25% — нового снаряжения для тенниса, бадминтона и пинг-понга.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что фитнес-индустрия в 2024 году демонстрировала рекордный рост показателей. Пермский край наряду с Москвой, Ленинградской областью и Татарстаном вошёл в число регионов с ростом рынка фитнес-клубов выше среднероссийских значений, прирост составил более 15%.

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