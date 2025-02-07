Алёна Бронникова Спрос на кросс Рынок фитнес-услуг в Перми демонстрирует рост Поделиться Твитнуть

Фитнес-индустрия в 2024 году демонстрировала рекордный рост показателей. По данным аналитического агентства FitnessData, в целом в России в номинальном выражении рынок вырос на 23%, объём выручки составил 262,8 млрд руб. За год было открыто более 430 объектов, общее количество которых превысило 14 тыс. Пермский край наряду с Москвой, Ленинградской областью и Татарстаном вошёл в число регионов с ростом рынка выше среднероссийских значений, прирост составил более 15%.

Развитие и конкуренция

По данным геосервиса «2ГИС», за последний год количество фитнес-клубов в краевой столице увеличилось на 5%. В январе 2025 года в Перми вели работу 204 организации отрасли. Эксперты связывают это с ростом популярности здорового образа жизни.

Представители пермского бизнеса подтверждают рост интереса к индустрии. В целом ситуация за прошлый год показала положительную динамику, большинство отмечают равномерное развитие во всех сегментах. При этом несколько более популярными оказались фитнес-клубы экономкласса, а также клубы в шаговой доступности, что связано не только с уровнем цен, но и с возможностью избежать траты времени на дорогу и проблем с парковкой автотранспорта.

«Динамика отрасли связана, во-первых, с увеличением количества фитнес-клубов — города динамично разрастаются, строятся большие жилые массивы, где открываются новые клубы. Во-вторых, большой популярностью стали пользоваться студийные форматы, эта тенденция набирает обороты и будет расти дальше, потому что помещения размером 100—200 кв. м найти проще и к ним нет больших технических требований. И третье — это тренд на здоровый образ жизни», — считает директор пермской сети фитнес-клубов Bodyboom Лариса Халилова.

Директор фитнес-клуба Drive Fitness Марина Семёнова обращает внимание, что в сегменте премиум-клубов, предлагающих эксклюзивные услуги и индивидуальный подход, наблюдается определённая стабильность, однако присутствует конкуренция за наиболее состоятельных клиентов. Средний сегмент является более массовым, конкурентным и подверженным колебаниям, связанным с изменениями покупательной способности населения. Эконом-сегмент, ориентированный на доступные цены, уязвим к экономическим потрясениям, но сохраняет свою актуальность для широких масс.

«Наиболее популярны сейчас клубы, предлагающие разнообразие форматов тренировок, включая групповые программы, индивидуальные занятия, функциональный тренинг, а также дополнительные услуги, такие как йога, пилатес, бассейны, спа-процедуры. Успех клуба во многом зависит от того, насколько удачно он сочетает доступную цену, качественное оборудование и комфортные условия с привлекательными программами тренировок», — сообщила Марина Семёнова.

Рынок фитнес-индустрии в Перми растёт и за счёт федеральных игроков. Так, летом 2024 года в ЦУМе открылся клуб бренда DDX Fitness, сеть представлена более чем 70 филиа­лами в разных городах России. Весной 2025 года в столицу Прикамья планирует зайти клуб московской сети YoBody Fitness, который займёт весь четвёртый этаж ТЦ «Лайнер». Эксперты уверены, что приход новых федеральных сетей увеличит конкуренцию, что станет как вызовом, так и стимулом для развития и повышения качества услуг.

«Любой приход крупного игрока в Пермь, конечно же, уплотнит рынок, проблемы будут, но решения тоже найдутся. У местных организаций есть преимущество — возможность быстро принять решение, опередив конкурентов, понимая спрос и зная менталитет жителей нашего города», — комментирует Лариса Халилова.

Коммерческий директор СК «Спортхолл» Алексей Медведев отмечает, что сетевые федеральные игроки заходят в Пермь с осторожностью. При этом они занимают ниши эконом- и среднего класса, предлагая выгодные условия для соответствующей аудитории с хорошим сервисом и рекуррентной оплатой услуг.

«Если клуб работает с той же самой целевой аудиторией, посещаемость снижается. Потому что клуб, который был построен 10 лет назад, и клуб, построенный месяц назад, — это совершенно разные клубы. Если цена у них примерно одинаковая, тут можно делать выводы, что клиент будет голосовать ногами. А если мы работаем в разных сегментах, то заход таких игроков практически никак не сказывается», — делится мнением Алексей Медведев.

Он также добавляет, что из-за давления на рынок эконом- и бизнес-клубов «Спортхолл» переходит в сегмент «премиум». Несмотря на значительный рост цен в связи с этим, отток клиентов не наблюдается. По его словам, доля оттока в новые клубы составляет около 2%, что является нормой, поскольку часть клиентов любой организации всегда мигрирует из одного клуба в другой: одни уходят, другие приходят.

Управляющая «World Class Пермь» Юлия Шарманова отмечает, что на каждый фитнес-клуб найдётся свой клиент, конкуренция происходит между клубами внутри сегментов. В самой организации конкуренции не замечают, поскольку World Class в Перми является единственным приближенным к deluxe-формату, с большим рядом преимуществ и повышенным уровнем комфортности.

Рост цен и качества

Согласно итогам года, которые приводит FitnessData, рост среднего чека в отрасли в Пермском крае составил около 10%. По данным «2ГИС», средняя стоимость месячного абонемента в фитнес-клуб Перми составляет 2348 руб. Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен.

«Рынок фитнеса в России за 2024 год заработал больше 260 млрд руб. И связано это с повышением цен (11%), открытием новых объектов и ростом клиентской базы (9%). Нельзя сказать, что это связано только с тем, что стало заниматься больше людей, с по­пулярностью здорового образа жизни. Наши затраты растут быстрее, чем наши доходы, и рост цен в этом году будет продолжаться. Расходы и фонд оплаты труда — это две наши основные статьи. Коммунальные платежи вырастут в этом году значительно, поэтому и стоимость основных услуг будет расти как минимум пропорционально», — отмечает Алексей Медведев.

Как сообщают представители бизнеса, рост стоимости услуг в прошлом году составил 15—30%. Эксперты сходятся во мнении, что при сохранении экономической ситуации в стране фитнес-индустрия в 2025 году начнёт сокращать темпы роста, а цены продолжат расти. По прогнозам Национального фитнес-сообщества (НФС), в среднем по России услуги подорожают на 15—20%.

Основными трудностями, помимо растущих расходов и конкуренции в отдельных сегментах бизнеса, стали дефицит кадров, отсутствие некоторых запчастей для оборудования и долгий срок их поставки.

Чтобы снизить риски, компании будут делать упор на разнообразие услуг, гибкие тарифные планы, улучшение клиентского сервиса, цифровую трансформацию, а также на активное продвижение и маркетинг. По словам Марины Семёновой, фитнес-клубам придётся в этом году адаптироваться к изменяющимся условиям и инвестировать в инновации и улучшение качества обслуживания, чтобы сохранить и увеличить свой спрос.

Юлия Шарманова, управляющая «World Class Пермь»:

— На данный момент потребность в фитнес-клубах действительно рас­тёт, люди выбирают здоровый образ жизни и проведение свободного времени вместе с семьёй в рамках спортивных мероприятий. Строятся новые ЖК, численность людей в районах становится больше, поэтому открытие новых фитнес-структур на данный момент действительно актуально.

На данный момент лучшее вложение — это вложение в своё здоровье, сейчас люди действительно озадачены тем, чтобы быть в хорошей форме круглый год, регулярно заниматься физической активностью и поддерживать позитивный настрой. Это про здоровье, про дисциплину, и вообще фитнес благоприятно влияет на уровень жизни человека, он растёт во всех смыслах.

Конечно, ожидается рост цен. Несмотря на это, потребность в фитнесе останется. Увеличение спроса на услуги зависит от многих факторов, главное — это уметь слышать клиента и уметь его мотивировать.

Алексей Медведев, коммерческий директор СК «Спортхолл»:

— В целом в отрасли последние два года наблюдается хороший рост. В сегментах нет большого перекоса, при этом, наверное, эконом-сегмент развивается немного активнее. Что касается сетевых федеральных игроков, в Пермь они заходят точно не в первую очередь. Город не славится своими темпами роста и проникновением фитнес-услуг, поэтому сюда заходят с осторожностью.

Увеличивать спрос и сохранять его на свои услуги будет каждый индивидуально — здесь у каждого есть своя стратегия, и он продолжает по ней двигаться. Каждый делает выбор, какими методами он будет привлекать и увеличивать спрос на свои услуги, исходя из своего конкурентного окружения и своих возможностей.

Что касается пермского рынка, мы всегда славились невысокими темпами роста и невысоким проникновением. Даже в сравнении с близлежащими регионами, такими как Свердловская область, мы всегда проигрываем на 4—5%. Я надеюсь, когда-то, может быть, в 2025 или 2026 году, мы всё-таки начнём догонять общероссийские темпы роста. Сейчас рынок Перми находится в стадии развития, и, надеюсь, когда-то он перейдёт к более бурному росту.

Лариса Халилова, директор пермской сети фитнес-клубов Bodyboom:

— Рынок фитнес-индустрии продолжит расти в 2025 году, потому что поддерживать свой организм, быть в тонусе и иметь эмоциональную стабильность — это уже жизненная необходимость. Век высоких технологий, эмоциональных нагрузок и огромного потока информации диктует свои условия — вести здоровый и активный образ жизни.

Текущая ситуация в отрасли стабильная и равномерна в разных сегментах. Наиболее популярны клубы по месту жительства и в шаговой доступности. Любой приход крупного игрока в наш город, конечно же, уплотнит рынок, но решения найдутся. У местных организаций есть преимущество — возможность быстро принять решение, опередив конкурентов, понимая спрос и зная менталитет жителей нашего города.

Рост цен ожидается, что связано с ростом цен на коммунальные услуги, содержание помещений, материальные расходы. Игроки рынка будут делать упор на повышение качества услуг и разнообразие, а также будут адаптировать их стоимость в зависимости от спроса и рынка.

Марина Семёнова, директор фитнес-клуба Drive Fitness:

— Текущая ситуация в фитнес-индустрии характеризуется неоднородностью, различиями в разных сегментах и активной конкурентной борьбой. Приход новых федеральных сетей в Пермь увеличивает конкуренцию. Риски для существующих игроков связаны с необходимостью повышения качества услуг, улучшения маркетинговой стратегии и поиска новых способов привлечения клиентов. Крупные сети обладают значительными ресурсами, что позволяет им агрессивно бороться за долю рынка.

Что касается прогноза на 2025 год, то предсказать с уверенностью сложно. На рост рынка будут влиять как макроэкономические факторы (экономическая ситуация в стране, инфляция), так и микроэкономические (изменение предпочтений потребителей, появление новых трендов в фитнесе, конкуренция).

В целом успех на фитнес-рынке будет зависеть от способности клубов адаптироваться к меняющимся условиям, предлагать инновационные программы, создавать лояльное сообщество клиентов и эффективно управлять своими ресурсами. Усиление конкуренции — это вызов, но одновременно и стимул для развития и повышения качества услуг.

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