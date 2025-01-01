Алёна Бронникова Власти пока не приняли решение, что строить на участке в пермском м/р Данилиха Вопрос о безвозмездной передаче земли в краевую собственность рассмотрят на заседании гордумы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми внесла в городскую думу предложение о безвозмездной передаче из муниципальной в краевую собственность земельного участка в м/р Данилиха. Соответствующий проект документа опубликован на сайте гордумы.

Площадь участка составляет 3,7 тыс. кв. м. Находится он на пересечении улиц Овчинникова и Мильчакова. Часть участка ранее занимал аварийный дом по ул. Овчинникова, 16, который был снесён в 2022 году. По данным кадастровой карты, на участке разрешена многоэтажная жилая застройка (высотная застройка).

«В пресс-службе администрации Перми подтвердили внесение на рассмотрение Пермской городской думы проекта решения о передаче земельного участка из муниципальной собственности. Подробнее вопрос будет рассмотрен на заседании гордумы», — прокомментировали «Новому компаньону» в мэрии.

Как отметили власти, решение о том, что будет размещено на данном участке, пока не принято.

Ранее «Новый компаньон» писал, что власти Перми передали стадион «Звезда» в краевую собственность. Ранее объект находился в безвозмездном пользовании Центра спортивной подготовки.

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