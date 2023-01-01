За 2022 год в Перми снесено 65 аварийных домов На месте сноса 20 из них началась расчистка площадок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщил глава Перми Алексей Дёмкин в своём telegram-канале, в 2022 году городские власти вышли на рекордные для себя объёмы сноса аварийного жилфонда — 65 домов за 12 месяцев. Он также отметил, что в городе уже ведётся расчистка площадок после сноса 20 аварийных домов.

Адреса, где проводятся работы: ул.Зарайская, 10а, ул.Ереванская, 22, ул.Шпалопропиточная, 4а ,ул.Пролетарская, 17, ул.Овчинникова, 16, ул.Мильчакова, 12, пр.Парковый, 20/3, ул.Вижайская, 9, ул.Краснофлотская, 17,ул.Бородинская, 30, ул.Солдатова, 23, ул.Тургенева, 7, ул.Чердынская, 5, ул.Бабушкина, 3, ул.Байкальская, 26, ул.Юнг Прикамья, 25а, ул.Полузнова, 5а, ул.Смирнова, 1а, ул.Колвинская, 10, ул.Колвинская, 8.

Освободившиеся земельные участки планируется в дальнейшем вовлечь в оборот, отметил мэр Например, на следующие годы запланировано строительство дошкольных учреждений на месте снесённых домов по улицам Овчинникова и Танцорова, школы в микрорайоне Рабочий посёлок. Другие участки выставят на торги под строительство домов.

Сейчас формируется план по сносу аварийных домов на 2023 год.

Ранее о сносе в Перми 65 аварийных домов в 2022 году и 150-ти с 2019 года, выступая на пленарном заседании гордумы 24 января, сообщал заместитель главы Перми Игорь Субботин.

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