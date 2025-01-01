Алёна Бронникова В период весеннего половодья в реках Прикамья ожидается высокий уровень воды На пермском водоканале началась подготовка Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В период весеннего половодья в 2025 году в реках Прикамья уровень воды ожидается около и выше нормы. Такие данные следуют из предварительного прогноза развития весеннего половодья Росгидромета.

Фото: Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

«Выше нормы максимальные уровни воды весеннего половодья ожидаются на реках юга Западной и Восточной Сибири и ряде рек Дальнего Востока, в том числе на Верхней Оби, Верхнем Енисее, Ангаре и их притоках, на реках Забайкальского края, на Зее, Нижнем Амуре, реках Приморского края, на Каме (до Перми), р. Уфе (у Красноуфимска), Тоболе (Курганская область), Ишиме (Тюменская и Омская области)», — говорится в прогнозе.

Отмечается, что в Приволжском федеральном округе уровень воды в половодье около и выше нормы ожидается также в Башкирии на р. Уфе и в Удмуртии на Каме. В Уральском округе — на Каме и Уфе в Свердловской области, на Урале (выше Ириклинского водохранилища) и Белой в Челябинской области.

Как писал ранее «Новый компаньон», в этом году половодье в Пермском крае может начаться раньше обычного. В Перми началась подготовка к паводковому сезону. Проводятся техобслуживание и проверка оборудования и канализационных коллекторов, закупаются реагенты.

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