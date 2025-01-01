На водоканале Перми началась подготовка к паводку Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

Компания «НОВОГОР-Прикамье» начала подготовку к паводковому сезону. С наступлением оттепели и дождей оператор пермского водоканала ожидает рост нагрузки на систему водоотведения.

В соответствии с установленным планом, специалисты компании проводят техническое обслуживание и проверку дренажных насосов, запорной арматуры на канализационных насосных станциях, а также обследуют канализационные коллекторы. Бригады заранее обеспечиваются необходимым оборудованием, а также пополняют запасы техники и расходных материалов на складах и в цехах.

На объектах водоподготовки, таких как Чусовской водозабор, фильтровальная станция в Новых Лядах и насосные станции водоснабжения, также готовятся к весеннему паводку и потенциальному ухудшению качества воды в реках. Закупаются реагенты, выполняются профилактические осмотры и ремонты оборудования, а обслуживающий персонал проходит обучение по работе в условиях паводка.

Центральная лаборатория предприятия также готовится к работе в повышенном режиме, осуществляя регулярный контроль качества воды на различных этапах очистки и в разводящей сети города.

Половодье в Пермском крае в этом сезоне может начаться раньше обычного.

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