Алёна Бронникова На мини-рынке по улице Островского в Перми снесли один из спорных киосков Решение о демонтаже суд вынес ещё в 2020 году Поделиться Твитнуть

В рамках спора мэрии Перми и индивидуального предпринимателя Константина Лазукова о законности объектов, расположенных на ул. Островского, был снесён один из торговых павильонов. Как сообщили «Новому компаньону» в администрации Свердловского района, объект демонтировал ИП согласно постановлению Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Пермского края от 23 июля 2020 года.

«ИП Лазуков Константин Валерьевич обязан был снести объект капитального строительства — одноэтажное нежилое здание, расположенное по ул. Островского, 101. Во исполнение решения суда администрацией района в отдел судебных приставов был предъявлен исполнительный лист. В настоящее время ответчиком самостоятельно произведён снос самовольного объекта», — уточнили в пресс-службе мэрии.

По данным картотеки арбитражных дел, суд признал данный объект площадью 242 кв. м самовольной постройкой и обязал предпринимателя снести его с последующим восстановлением благоустройства на территории за свой счёт ещё в 2020 году. Оспорить решение предпринимателю не удалось.

Кроме того, в суде рассматривается спор по другому объекту капстроительства — по ул. Островского, з/у 101а. В начале февраля Арбитражный суд Пермского края принял дополнительное решение о признании отсутствующим права собственности Константина Лазукова на данный павильон. Решение может быть обжаловано в течение месяца. В октябре по данному делу арбитраж частично удовлетворил требования мэрии и исключил из ЕГРН запись о регистрации права собственности. Не согласившись, ответчик обжаловал его, отметив, что спорный объект находится в залоге у АО АКИБ «Почтобанк». Апелляционный суд отложил разбирательство до 24 февраля.

Мини-рынок на ул. Островского расположен рядом с автобусной остановкой уже долгие годы. На его территории работают киоски и павильоны, в которых продаются продукты питания, одежда и бытовая химия. Судебные споры продолжаются с 2018 года.

Ранее в Перми также снесли мини-рынок на Парковом, который функционировал с 1990-х годов. Новый владелец участка планирует построить здесь жилой дом.

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