В Перми суд наложил обеспечительные меры на демонтаж киосков на улице Островского С ходатайством обратился владелец НТО Поделиться Твитнуть

мини-рынок на ул. Н. Островского, 101а / фото: google

Арбитражный суд Пермского края рассмотрел ходатайство индивидуального предпринимателя Константина Лазукова к властям Перми. Бизнесмен потребовал признать незаконными действия департамента экономики и промышленной политики администрации Перми и администрации Свердловского района города по включению в Единый реестр самовольно установленных и незаконно размещённых движимых объектов — трёх павильонов по ул. Островского, 101. Также он попросил принять обеспечительные меры и запретить снос принадлежащих ему объектов.

Как следует из картотеки суда, 24 октября судья Светлана Седлерова частично удовлетворила ходатайство Лазукова. Администрации Свердловского района Перми и иным лицам запретили принудительно демонтировать павильоны под учётным номерами 4663, 4665 и 4664, расположенные по ул. Островского, 101, до вступления в законную силу судебного акта по этому делу. В удовлетворении остальной части требований бизнесмену отказали.

Напомним, в мае этого года власти Перми вновь потребовали признать самовольной постройкой и снести объект капстроительства, расположенный на этом участке. Кроме того, они настаивают на признании отсутствующим права собственности Лазукова на сооружение.

Мини-рынок на ул. Островского расположен рядом с автобусной остановкой уже долгие годы. Площадь земельного участка под ним составляет 1,7 тыс. кв. м. На его территории работают киоски и павильоны, в которых продаются продукты питания, одежда и бытовая химия.

Первую попытку демонтировать НТО мэрия предприняла в 2018 году. Чиновники обратились в суд и требовали признать торговый комплекс самовольной постройкой и снести. Но суд не удовлетворил иск администрации.

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