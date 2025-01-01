На территории бывшего мини-рынка в Перми построят жилой дом Поделиться Твитнуть

мини-рынок на Пожарского

Алёна Беляева

В микрорайоне Парковый, где недавно завершился демонтаж мини-рынка на ул. Пожарского, функционировавшего с 90-х годов, планируется запуск нового девелоперского проекта по строительству жилья. Об этом изданию «Коммерсантъ-Прикамье» сообщил новый владелец участка — девелоперская компания «Ингрупп».

Согласно данным из Росреестра, данная компания приобрела участок мини-рынка на Пожарского в июне 2024 года. Площадь территории составляет 3,7 тыс. кв.м, ранее она принадлежала пермскому ООО «Александр», которое управляется Русланом Ибрагимовым — сыном местного предпринимателя Ривхата Ибрагимова.

Как указано на публичном портале Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, территория мини-рынка относится к зоне обслуживания и деловой активности местного значения Ц-2. В этой зоне возможна застройка не выше восьми этажей с коэффициентом плотности 1,6.

По мнению экспертов, девелопер может рассматривать вариант увеличения этажности.

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