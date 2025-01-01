В Прикамье простятся с погибшим на СВО лысвенцем Сергеем Лабзовым Обстоятельства его смерти не уточняются Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Лысьвенского округа

Как сообщает администрация Лысьвенского округа на своей официальной странице в соцсетях, 11 февраля состоятся похороны участника СВО Сергея Лабзова.

Местные власти не уточнили, при каких обстоятельствах он погиб, сколько ему было лет и когда он попал на спецоперацию.

В комментариях к посту пользователи выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Похороны военнослужащего пройдут 11 февраля в церкви Иоанна Богослова (ул. Смышляева, 94а) в Лысьве. Траурная церемония начнётся на 12:30.





Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО во время ожесточённых боёв погиб лысьвенец Виктор Меньшиков. Обстоятельства гибели солдата и его возраст тоже не уточнялись. С военнослужащим простились 6 февраля в Свято-Троицком храме села Кын (ул. Мира, 51). Местные власти принесли соболезнования родным и близким погибшего.

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