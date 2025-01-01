В Прикамье простятся с участником СВО из Лысьвы Виктора Меньшикова похоронят 6 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Лысьвенского округа

В зоне СВО во время ожесточённых боёв погиб лысьвенец Виктор Меньшиков. Об этом сообщает администрация Лысьвенского округа на официальной странице в соцсетях.

Обстоятельства гибели солдата и его возраст не уточняются.

Прощание с военнослужащим состоится сегодня, 6 февраля, в 11:30 в Свято-Троицком храме села Кын, (ул. Мира, 51).

Местные власти принесли соболезнования родным и близким погибшего.

Как ранее писал «Новый компаньон», 6 февраля также похоронят участника СВО из Александровского муниципального округа Сергея Финогина. Мужчине было 34 года. Он погиб 14 января этого года.

Военнослужащего похоронят на кладбище Александровска. Церемония прощания будет проводиться в тот же день в Городском дворце культуры с 10 до 12 часов.

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