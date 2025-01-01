В Прикамье простятся с погибшим на СВО 34-летним Сергеем Финогиным Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Александровского МО

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР погиб житель Александровского муниципального округа Пермского края Сергей Финогин, об этом сообщили в окружной администрации.

«Официально подтвердилось известие о гибели нашего земляка. Администрация Александровского муниципального округа выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Это невосполнимая утрата и общая скорбь. Вечная слава и вечная память герою!» — говорится в информации властей.

Известно, что Сергею Олеговичу было 34 года. Погиб он 14 января 2025 года.

Похоронят военнослужащего на кладбище Александровска 6 февраля. Церемония прощания будет проводиться тот же день в Городском дворце культуры с 10 до 12 часов.

Ранее сообщалось, что на СВО погибли двое жителей Прикамья из Очёрского округа. Андрея Дубровина и Павла Соромотина похоронят 5 февраля.

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