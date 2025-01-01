На СВО погибли двое жителей Прикамья из одного округа Андрея Дубровина и Павла Соромотина похоронят 5 февраля Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Очёрского муниципального округа

В администрации Очёрского муниципального округа сообщили о гибели двух жителей Очёра, которые были участниками спецоперации на Украине. Речь идёт об Андрее Дубровине и Павле Соромотине.

Андрей Дубровин родился 26 сентября 1979 года в Очёре. Он учился в Павловской школе, а после окончания поступил в Пермское речное училище. После учёбы его призвали в армию. Военную службу проходил в городе Волжский Волгоградской области и селе Тоцкое Оренбургской области. Во время военной службы с августа 1998 по апрель 1999 года он принимал участие в Грузино-Абхазском конфликте. После возвращения домой работал в ООО «Управляющая Камская судоходная компания», а затем работал в строительстве.

В мае 2023 года мужчина поступил на военную службу по контракту и отправился на СВО. Во время службы он получил ранение, прошел лечение, восстановил здоровье и вновь уехал на СВО. Выполняя очередное боевое задание, 7 января младший сержант Андрей Дубровин погиб. У него остались сын и дочь.

Павел Соромитин родился 30 сентября 1968 года в Серове Свердловской области. Он был воспитанником детского дома. В 1984 году окончил профессиональное училище в Нытве по специальности «тракторист-машинист» и работал в сельскохозяйственных организациях трактористом, а затем слесарем в Очёрском ЛПУмг слесарем и на пилораме. У мужчины остались жена и дочь.

В январе 2024 года мужчина решил поступить на военную службу по контракту, а в ноябре того же году уехал в зону проведения СВО. Он погиб 8 января этого гола вблизи населённого пункта Авдеевка.

Прощание с погибшими состоится 5 февраля с 11:00 часов в Павловском доме культуры по адресу п. Павловский. Гражданская панихида начнётся в 12:00.

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